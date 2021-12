Leoa, rientro prima del previsto? L’indizio arriva dai social

Come mostrano i post sui social, Rafael Leao continua il suo lavoro di recupero e allenamento a Milanello. Il rientro è più vicino del previsto?

Chissà come sarebbe andato il match di San Siro contro il Liverpool con Rafa Leao in campo! La superiorità degli inglesi è stata netta, e magari anche con il portoghese sulla fascia la disfatta sarebbe stata inevitabile! Ma c’è un certo rammarico, dato che probabilmente Leao avrebbe potuto dare quello sprint in più in zona d’attacco.

Purtroppo, però, come ormai spesso accade ai giocatori del Milan, l’ex Lille è stato fermato da un “leggero infortunio”. Una forte contusione ha causato una piccola lesione, e adesso il portoghese è a lavoro per recuperare il prima possibile. Stefano Pioli, la squadra tutta, hanno bisogno di lui. Con anche Rebic infortunato è difficile poter pensare di reggere al meglio una fascia sinistra in totale emergenza.

Le notizie provenienti oggi da Milanello hanno raccontato di un Leao in via di guarigione dall’infortunio. Come anche Giroud. I due hanno svolto oggi un lavoro personalizzato, ma le informazioni ricevute escludono un loro impiego nella prossima di campionato contro l’Udinese.

Eppure, le storie pubblicate sui social da Leao sembrano trasmettere una certa celerità nel completo recupero. Il portoghese vuole bruciare le tappe ed essere quanto prima a disposizione del suo mister.

Leggi anche:

Leao su Instagram: il recupero sembra più vicino del previsto

Rafael Leao ha mostrato su Instagram alcuni flash della sua giornata odierna di allenamento a Milanello. Fondamentale la corsa sulla cyclette in palestra, con due clessidre a ricordare che il tempo per il rientro sta ormai arrivando.

Insomma, Rafa pare essere abbastanza in forma e prossimo al recupero. Chissà che non possa stupire tutti e rientrare in gruppo prima del previsto. Sa che la squadra necessita del suo supporto offensivo in questi giorni complicati, e magari il vero obiettivo è proprio la gara contro l’Udinese di sabato sera.

Staremo a vedere: la giornata di allenamento di domani sarà decisiva e si spera possa regalare qualche notizia stupefacente, in positivo.

Di seguito la storia Instagram pubblicata dal portoghese