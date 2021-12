Milan, pericolo Newcastle | Assalto al difensore!

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, il club inglese è piombato sul calciatore. Concorrenza in vista per i rossoneri.

Sono giorni importanti per quanto riguarda il mercato del Milan. La dirigenza rossonera sta lavorando per individuare i profili giusti, che possano rinforzare la squadra di Pioli nella seconda parte di stagione.

In questa sessione invernale la priorità è certamente l’acquisto di un difensore importante. L’infortunio di Simon Kjaer, che dovrà rimanere ai box ancora a lungo, ha costretto la società ad andare sul mercato per correre ai ripari. Serve un giocatore importante che sia in grado di sopperire all’assenza pesante del centrale danese. Sportmediaset riferiva oggi che il primo obiettivo è Sven Botman, difensore classe 200 del Lille.

Il profilo piace molto a Maldini e Massara, che stanno studiando la fattibilità dell’operazione. Il suo contratto scade nel 2025 e per questo servirebbe un’offerta importante per assicurarsi le sue prestazioni. Parliamo sicuramente di una cifra non inferiore ai 20 milioni: forse anche qualcosa in più. Il vantaggio dei rossoneri è che con il club francese sono già stati fatti affari in passato, tra cui Rafael Leao e Maignan. C’è però da stare attenti alla concorrenza. Dalla Spagna riferiscono infatti che un club inglese sarebbe piombato sul centrale.

Il Newcastle vuole Botman

Secondo quanto riportato da Todofichajes, infatti, su Botman c’è forte anche il Newcastle. Il club inglese, con l’arrivo della nuova proprietà saudita, è in procinto di fare importanti investimenti nelle prossime sessioni di mercato. Sicuramente c’è il bisogno di rinforzarsi già a gennaio per provare a evitare la retrocessione: ecco quindi che il centrale olandese è uno degli indiziati per arrivare a dare una mano ai Magpies. Il Newcastle è pronto a dare al ventunenne un ruolo da protagonista per la squadra che verrà e anche un ingaggio importante. Stando sempre al portale di mercato spagnolo, nelle ultime ore le possibilità di questo affare sono aumentate notevolmente.