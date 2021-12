Sky – Giroud recuperabile per Milan-Napoli: il punto sugli infortunati

Pioli potrebbe ritrovare Giroud per il big match di San Siro di domenica 19 dicembre.

È Samuel Castillejo l’unico recuperato rossonero per Udinese-Milan. Lo spagnolo assente da diverse settimane per un infortunio muscolare, sarà l’unica novità nella lista dei convocati. Una soluzione in più per Stefano Pioli, che ha comunque diversi assenti per il match di Udine.

Ancora assente Olivier Giroud, ma Sky Sport fa sapere che l’ex Chelsea dalla prossima settimana tornerà ad allenarsi in gruppo. Sta progressivamente meglio e dovrebbe essere a disposizione per Milan-Napoli del 19 dicembre.

Leggi anche:

Leao, dubbi per Milan-Napoli. Calabria e Rebic nel 2022

Chi non è ancora sicuro di esserci nel big match di San Siro è Rafael Leao. Il portoghese andrà valutato, dopo aver accusato una lesione muscolare contro la Salernitana e aver già saltato sia Genoa che Liverpool. Domani non ci sarà neppure contro l’Udinese e Pioli spera in un rientro contro il Napoli. Sarebbe molto importante disporre dell’ex Lille nello scontro diretto

Davide Calabria e Ante Rebic hanno ripreso a correre, ma non dovrebbero riuscire a rientrare prima di Natale. Probabilmente rivedremo entrambi in campo solo nel 2022.