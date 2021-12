Napoli, respinto il ricorso: torna contro il Milan

Respinto il ricorso per la riduzione della squalifica. L’azzurro tornerà sul campo nel match contro il Milan prima della sosta

Non buone notizie per il Napoli e il suo allenatore. Luciano Spalletti, espulso durante la gara contro il Sassuolo per “espressioni gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro”, ha ricevuto due giornate di squalifica dal Giudice Sportivo.

Il tecnico ex Inter ha infatti assistito dalla tribuna al match contro l’Atalanta nell’ultima di campionato, seguente a quello contro i neroverdi. E adesso è ufficiale: salterà anche la prossima gara di campionato contro l’Empoli.

Leggi anche:

Il Napoli aveva presentato ricorso alla Corte Sportiva d’Appello per la riduzione della squalifica da due a una giornata. Ma, nulla da fare! Il ricorso è stato respinto, e quindi l’allenatore toscano dovrà ancora seguire i suoi a distanza nel match contro l’Empoli di domenica 12 dicembre.

Spalletti potrà tornare in panchina, a guidare i suoi dal campo, il 19 dicembre e quindi per il big match di alta classifica contro il Milan. Una mera consolazione per Luciano, che quantomeno potrà seguire e riprendere i suoi in una gara assolutamente decisiva per il primo posto in classifica; almeno per la prima parte di stagione!