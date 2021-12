Calciomercato Milan, contatti per il difensore | C’è l’offerta all’agente

Il club rossonero ha avviato dei contatti concreti per un difensore centrale: prima proposta economica fatta all’agente.

Il Milan lavora per individuare il rinforzo giusto che possa prendere il posto dell’infortunato Simon Kjaer. A Stefano Pioli serve un giocatore che possa dare delle garanzie nel caso in cui venga chiamato in causa.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando più profili e stavolta non dovrebbero prendere un giovane di scarsa esperienza. L’obiettivo sembra quello di ingaggiare un difensore che sappia subito integrarsi e incidere nella squadra di Stefano Pioli.

Leggi anche:

Christensen obiettivo del Milan: contatti avviati

Tra i centrali molto graditi al Milan c’è Andreas Christensen, 25enne che ha un contratto in scadenza con il Chelsea a giugno 2022. Può essere un buon affare, dato che è un calciatore di buone qualità e con alle spalle un’esperienza importante.

Secondo quanto riportato da Rudy Galetti, opinionista di Sportitalia, il Milan sta facendo sul serio per Christensen. Al suo agente è stata formulata un’offerta da 4 milioni di euro netti a stagione per lo stipendio del suo assistito. Inoltre, è stato promesso un ruolo importante nel progetto rossonero.

Anche Simon Kjaer si sarebbe mosso per parlare con il suo compagno di nazionale per convincerlo a trasferirsi a Milano. Potrebbe avere un ruolo decisivo nella scelta di Christensen, anche se risulta che il Chelsea voglia rinnovargli il contratto e per la società rossonera non sarà affatto facile assicurarselo.