Primavera Milan, seconda vittoria consecutiva: 0-2 contro la Sampdoria

Arrivano segnali di ripresa dalla Primavera rossonera. Dopo la vittoria contro la Spal, oggi è arrivata anche quella contro la Sampdoria.

Il Milan Primavera sta lanciando importanti segnali di ripresa. Dopo l’inizio di campionato pessimo, qualcosa sembra muoversi nella giusta direzione adesso. Dopo la vittoria contro la Spal, e il pareggio in Youth League contro il Liverpool, oggi è arrivata la vittoria contro la Sampdoria.

Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Mister Giunti, che si sono imposti in trasferta per 0-2. In rete, Nasti nel primo tempo e Gala nel secondo. La gara è stata comunque parecchio combattuta e degna di menzione è la prestazione del portierino Jungdal. Il giovane rossonero ha sventato diversi pericoli, salvando di fatto il risultato.

Leggi anche:

Secondo la maggioranza, è lui il miglior in campo di Sampdoria-Milan. Tre punti, quindi, che regalano una boccata d’ossigeno alla squadra di Federico Giunti. Sempre bassa la posizione dei rossoneri in classifica (14°), ma di questo passo non sarà difficile scalare le gerarchie della Primavera 1.