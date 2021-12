Serie A, la classifica aggiornata dopo Venezia-Juve

La 17sima giornata di Serie A offre già spunti importanti in chiave classifica. Il passo falso della Juventus pesa in ottica corsa alla Champions League.

I bianconeri di Massimiliano Allegri non riescono ad andare oltre il pari sul campo del Venezia. Gli ospiti partono bene e chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Alvaro Morata che mette il match in discesa per i suoi.

Nella ripresa però i lagunari tornano in partita con il quinto gol stagionale di Aramu che trova un altro bel sinistro da fuori area. La Juventus viene quindi fermata e rimane al sesto posto a quota 28. Nel primo pomeriggio invece non ha sbagliato la Fiorentina di Vincenzo Italiano che ha liquidato con facilità la Salernitana. Finisce 4-0 per i viola che continuano a salire in classifica e sono ora a quota 30 punti.

Leggi anche:

Stasera il Milan ha la possibilità di allungare in vetta, in attesa delle sfide i domani di Napoli, Inter e Atalanta. La squadra di Pioli vuole i tre punti a tutti i costi per dare continuità agli ultimi due successi con Genoa e Salernitana. Ecco la classifica aggiornata: