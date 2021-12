Udinese-Milan, formazioni ufficiali: Bakayoko dal 1′

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, match valido per la 17sima giornata di campionato Le scelte definitive di Cioffi e Pioli per il match di stasera.

Tutto pronto alla Dacia Arena per Udinese-Milan, in programma per le 20:45. Pioli ha sciolto gli ultimi dubbi e ha fatto le sue scelte per il match contro i bianconeri.

Manca ormai poco all’inizio della sfida fra la squadra friulana e i rossoneri. Il Milan vuole rimanere in vetta ed è chiamato a vincere contro una squadra ferita che ha appena cambiato allenatore. Serviranno i tre punti per tenere a distanza Inter, Napoli e Atalanta. La squadra di Pioli si è già messa alle spalle l’eliminazione in Champions League e ora la testa è rivolta completamente al campionato. Le assenze per i rossoneri sono sempre tante e importanti: Kjaer, Calabria, Giroud, Leao e Pellegri. Grandi problemi in attacco quindi, dove il solito Ibrahimovic è chiamato a prendersi la squadra sulle spalle.

Il dubbio più grande a centrocampo e alla fine il tecnico rossonero ha scelto Bakayoko per far coppia con Bennacer. In panchina invece Tonali e Kessie. Per quanto riguarda il reparto arretrato ci sarà Florenzi a destra, mentre sulla trequarti tocca ancora a Krunic, insieme a Saelemaekers e Diaz.

Leggi anche:

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bakayoko, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli