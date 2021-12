Napoli, problemi respiratori per Zielinski: cosa è successo

Le condizioni del centrocampista preoccupano l’intero ambiente azzurro. Ha chiesto il cambio dopo soli 20 minuti durante il match contro l’Empoli

È in corso Napoli-Empoli, match valido per 17esima giornata di Serie A e decisivo per le sorti dell’alta classifica. Una vittoria potrebbe consentire alla squadra di Spalletti di riagganciare il primo posto e quindi il Milan capolista.

Le cose però non si sono messe bene per il Napoli durante il primo tempo della gara. Il talentuoso centrocampista, Piotr Zielinski ha chiesto il cambio dopo 22 minuti di gioco. Al suo posto è entrato Lorenzo Insigne, l’esterno che Spalletti ha ritrovato da poco dopo l’infortunio.

Leggi anche:

Per Zielinski si teme qualcosa di preoccupante. Il polacco, uscito dal campo, ha temporeggiato qualche secondo a bordo campo, affaticato appoggiandosi sulle ginocchia. Dopo qualche minuto si è diretto negli spogliatoi. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, il centrocampista polacco ha accusato delle difficoltà respiratorie, e adesso si trova in infermeria per tutti gli accertamenti del caso.

Si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Zielinski, con l’auspicio che non si tratti di nulla di grave. Prossima settimana si giocherà un decisivo Milan-Napoli, e il polacco potrebbe esser costretto allo stop.