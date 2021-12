Sinner: “Fantastico conoscere la squadra. Ho parlato con Ibra e Maldini”

Le parole del tennista di fede rossonera, che ha raccontato ai microfoni di Milan Tv l’esperienza vissuta qualche giorno fa a Milanello.

Qualche giorno fa Jannik Sinner è stato ospite della squadra rossonera a Milanello. La stella mondiale del tennis aveva visitato il centro sportivo, avendo modo di incontrare i suoi idoli.

Stavolta Sinner è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per raccontare quell’esperienza. Queste sono state le sue parole: “Per me è stato un onore. Conoscere una squadra che tifi da sempre e vedere come si allenano è un’emozione fantastica. L’organizzazione è incredibile: sono tutti gentilissimi. E’ molto bello vedere la squadra e lo staff lavorare in sintonia. Ho parlato con alcuni componenti della squadra, anche con Paolo che è una leggenda. Poi ho visto Ibrahimovic e ho parlato un po’ con lui. Ha una grande personalità”.

Sinner ha poi aggiunto riguardo la sua passione per il Milan e su come lo segue: “Sono spesso in viaggio quindi guardo spesso gli highlights, ogni tanto con gli amici guardo le partite e lo faccio con piacere. Sono state poche volte a San Siro ma ci andrò di più. Sempre forza Milan e in bocca al lupo a tutta la squadra”.