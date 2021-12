Assalto Newcastle: niente da fare per il Milan

C’è la concorrenza forte del Newcastle per uno degli obiettivi primari del Milan. I Magpies pronti a far sul serio per portare il calciatore in Inghilterra

L’obiettivo primario del calciomercato del Milan è certamente l’acquisto di un difensore centrale. L’infortunio di Simon Kjaer, che ha chiuso anticipatamente la stagione, sta spingendo il Milan a correre ai ripari.

Stefano Pioli ma anche Paolo Maldini sono stati più che chiari: a gennaio si proverà ad acquistare un nuovo calciatore che possa affiancare Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli. Il profilo ideale non è stato, però, ancora individuato.

Sul tavolo di Casa Milan ci sono diversi nomi: si va dal calciatore più esperto, che conosce bene la Serie A, come Milenkovic, Bremer e Caldara, al giovane di prospettiva come può essere Botman del Lille o Badiashile del Monaco.

Ci sono ancora due partite di Serie A, contro il Napoli domenica prossima, e contro l’Empoli, mercoledì 22 dicembre, prima di mandare in archivio il 2021.

Poi per qualche giorno si potrà pensare solo ed esclusivamente al calciomercato. La ripresa del campionato è fissata per il 6 gennaio, quando a San Siro arriverà la Roma di Jose Mourinho, per la prima partita del girone di ritorno.

Leggi anche:

Concorrenza inglese

La concorrenza da parte della Premier League per diversi obiettivi del Milan è davvero tanta. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interessamento da parte di Chelsea e Tottenham per Bremer. Dall’Inghilterra è pronta ad arrivare anche la concorrenza del Newcastle per Botman.

Il calciatore, in forza al Lille, che tanto piace al Milan, secondo Fabrizio Romano, sarebbe finito nel mirino dei Magpies: il nome dell’olandese sarebbe in cima alla lista della spesa. La scorsa estate ad aver mosso passi concreti per Botman erano stati i Wolves, il Siviglia e l‘Atalanta.