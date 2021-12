Gazzetta – Milan, il centrocampo è un flop: la soluzione già gennaio!

Più che deludenti le prestazioni dei centrocampisti del Milan in questo ultimo periodo. Maldini e Massara valutano un intervento già a gennaio?

Difficile comprendere cosa stia succedendo al Milan in questa ultima parte di stagione. Poca lucidità, poca gamba e tanti, troppi errori. Gli infortuni stanno condizionando certamente la resa della squadra, ma c’è un reparto numericamente completo che sta deludendo parecchio!

Ovviamente si tratta di quello di centrocampo. Stefano Pioli dovrebbe poter dormire sonni tranquilli, dato che ha a disposizione quattro mediani di ruolo, tutti qualitativamente parecchio attrezzati. Bakayoko, Bennacer, Kessie e Tonali formano una batteria di centrocampisti che dovrebbe far invidia a qualsiasi club.

Eppure, qualcosa non sta andando per il verso giusto! Gli errori principali, e più gravi, commessi dal Milan in questo ultimo periodo, arrivano proprio dal centrocampo. Ultimo l’episodio contro l’Udinese, in cui Bennacer e Bakayoko hanno praticamente concesso il gol agli avversari, indirizzando il match su dei binari più che complicati.

La BB non ha convinto affatto, e la situazione non migliora se pensiamo ai recenti errori di Franck Kessie, sia in campionato che in Champions League. L’ivoriano sembra soltanto un lontano parente di quello che padroneggiava i match lo scorso anno. Come può il Milan mettere in campo il suo gioco brillante se non funziona il reparto che produceva la migliore qualità?

Leggi anche:

Milan, urge intervento a centrocampo: a gennaio la soluzione

La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, ha fatto il punto sulla difficile condizione del centrocampo del Milan. Pioli, con molta probabilità, si affiderà a Tonali e Kessie per il big match contro il Napoli. Ad oggi, i due rappresentano la coppia più affidabile, ma a gennaio la situazione sarà ancora più complicata.

Franck e Bennacer partiranno con le rispettive nazionali per la Coppa d’Africa, e a Pioli non rimarrà che puntare su Bakayoko e Tonali – e Krunic all’evenienza. Quali risultati si possono ottenere con un centrocampo che garantisce così poche garanzie? Stefano Pioli aspetterà la migliore condizione di Tiemouè? Forse, a prescindere, il Milan avrà bisogno di una quarta pedina, e secondo la Gazzetta l’aiuto più concreto può arrivare dalla Ligue 1.

Ovviamente, la rosea fa riferimento a Yacine Adli, il mediano acquistato dal Milan ma che dovrebbe sbarcare in Italia soltanto a maggio. Ma chissà che il classe 2000 non venga richiamato d’urgenza in quel di Milanello. E se così fosse, il suo arrivo potrebbe mettere una fondamentale toppa ai problemi a centrocampo del Milan?