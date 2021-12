Juve, pronto l’affondo per Icardi | Milan alla finestra

La Juventus piomba sulla punta accostata diverse volte anche al Milan. Potrebbe aver superato addirittura Vlahovic nelle gerarchie bianconere

E’ notizia di questa sera la possibilità di un affondo da parte della Juventus per quanto riguarda un attaccante che conosce già molto bene il campionato italiano, avendoci giocato per diversi anni.

In forza attualmente al Psg, potrebbe presto lasciare la Francia per tornare proprio nel Paese in cui è esploso dal punto di vista calcistico. Su di lui per tanto tempo c’è stato l’interessamento del Milan, che comunque è sempre attento e potrebbe inserirsi nella lotta per acquistarlo. Adesso però sembra essere la Juventus il club che più di tutti lo ha puntato e che ha voglia di portarlo a vestire la maglia bianconera.

La società del presidente Andrea Agnelli, infatti, ha messo nel mirino Mauro Icardi. A riportarlo è il quotidiano francese footmercato.net, secondo cui la Vecchia Signora è pronta ad affondare il colpo già a gennaio. Icardi non ha mai avuto troppa fortuna nella sua esperienza parigina, tanto che Mauricio Pochettino poco tempo fa ha dichiarato che Mauro sta aspettando il momento giusto per giocare.

Un momento che però, finora, non è ancora arrivato. La Juventus è pronta a formulare una offerta concreta al Psg. Il calciatore fu acquistato dall’Inter per una cifra intorno ai 50 milioni e ovviamente la società francese non ha intenzione di svenderlo. Milan che resta alla finestra in attesa di maggiori sviluppi.