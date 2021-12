Milan, infortunio Leao: oggi nuovo controllo medico | I dettagli

Rafael Leao si sottoporrà oggi ad un nuovo controllo medico. Il portoghese spera di recuperare per il match contro il Napoli. I dettagli..

Difficile descrivere quanto Rafael Leao sta mancando a questo Milan nelle ultime apparizioni. Il portoghese si è infortunato durante il match contro la Salernitana. Una forte botte alla coscia ha causato l’apertura di un piccola lesione al muscolo, e adesso si attende con ansia il suo ritorno in gruppo.

Contro il Liverpool è mancato in maniera decisiva il suo apporto in zona offensiva. La sua imprevedibilità sulla fascia è ormai un fattore imprescindibile a questo Milan. Quando parte palla al piede, grazie alla ottima qualità nell’uno contro uno, Rafa è sempre in grado di smuovere gli equilibri e creare occasioni per rendere pericolosa la sua squadra.

Il suo contributo sarebbe stato indubbiamente essenziale anche nell’ultima di campionato contro l’Udinese, match nel quale il Milan è apparso inetto in zona offensiva. Praticamente zero palle gol create, se non quella del pareggio di Zlatan Ibrahimovic. Chissà se con Leao in campo la situazione non sarebbe stata completamente diversa.

La cosa certa è che Stefano Pioli ha bisogno di lui nella prossima gara contro il Napoli. Il Milan non può permettersi di continuare il percorso in campionato senza un esterno sinistro di ruolo. Con anche Rebic fuori dai giochi per infortunio, è essenziale il ritorno di Leao. Il suo guaio fisico non è nulla di grave, eppure ha già saltato due partite.

Il suo ritorno è stato pronosticato nella gara contro il Napoli, come anche quello di Giroud. Ma come riporta Tuttosport, il portoghese si sottoporrà oggi ad un nuovo esame specifico per comprendere l’entità dell’infortunio dopo la settimana di recupero e lavoro personalizzato. Si spera Leao sia già pronto per tornare in gruppo e quindi aiutare la squadra nel big match contro i partenopei.