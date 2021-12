Milan, serve energia e lucidità: la strategia di Pioli in vista del Napoli

Questo Milan zoppicante ha bisogno di recuperare energia, qualità e lucidità in vista del big match contro il Napoli. Definita la strategia da Pioli!

Il Milan non rende più come ad inizio stagione. È un dato di fatto! Gli ultimi risultati fanno pensare che qualcosa non sta più girando nel verso giusto. Gli errori del centrocampo, una fragilità evidente in difesa, e un reparto d’attacco in difficoltà stanno complicando il cammino del Milan.

Il risultato di Udine, con il pareggio ottenuto soltanto nel finale, hanno messo ancor più in risalto la mancanza di energie e lucidità da parte dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli, dopo il gol subito, è sembrata incapace di costruire azioni pericolose in zona avversaria.

Un possesso palla sterile è tutto ciò che rimane di una partita che serviva in realtà a confermare il primo posto in classifica. Adesso, il primato è stato perso, con netto anticipo rispetto alla scorsa stagione, e la situazione è ancor più complicata se si pensa al prossimo match che vedrà rivale il Napoli di Spalletti.

Il Milan non può affrontare lo scontro diretto con i mezzi usati nelle ultime apparizioni. Certamente, le defezioni in attacco hanno tolto quella imprevedibilità in zona offensiva. Ma c’è qualcosa di più profondo da recuperare a livello mentale e fisico.

Milan, in vista del Napoli Pioli concede 48 ore di riposo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli ha ideato una strategia ben chiara in vista del big match contro il Napoli. È chiaro che la squadra tutta ha bisogno di recuperare energie mentali e fisiche. Quindi, dopo l’allenamento defaticante di ieri, il tecnico rossonero ha concesso 2 giorni di riposo e totale libertà ai suoi giocatori.

Una scelta lecita e dettata dalla mancanza di impegni infrasettimanali. Pioli, dotato di grande empatia e umanità, ha compreso che molto probabilmente i rossoneri necessitano di una breve sosta per ritrovare la giusta mentalità e tranquillità per tornare ad esprimersi al meglio.

Di conseguenza, il Milan tornerà ad allenarsi mercoledì mattina, sperando di aver ritrovato le giuste motivazioni. Soltanto così si potrà preparare al meglio il big match contro il Napoli.