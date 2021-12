Beto, la rivelazione su Ibra: “La sua frase mi ha emozionato”

Ha fatto furore nel match contro il Milan, ma ha affermato di essere molto emozionato per l’incontro ravvicinato con Zlatan Ibrahimovic…

Sta impressionando in questa stagione a suon di gol e giocate preziose. Beto Betuncal è probabilmente uno dei giocatori di prospettiva più interessanti di questa Serie A. C’è già chi sarebbe pronto a scommettere sul suo profilo. Un attaccante esplosivo e con una gran voglia di spaccare le porte avversarie!

Si è visto abbondantemente nell’ultima di campionato. Beto, contro il Milan, ha fatto un vero figurone! Oltre al gol di rapina, l’attaccante portoghese ha lottato su ogni pallone, aiutando nel concreto la sua squadra ad insidiare una delle big del campionato. E c’è riuscito sicuramente molto bene! Il Milan ha faticato a tirare in porta, complice una gran organizzazione tattica dell’Udinese di Cioffi.

Il pareggio, segnato nel finale dai rossoneri, ha probabilmente salvato Pioli e la sua squadra da una sconfitta che sembrava quasi certa. 1-1 il risultato finale: in gol per l’Udinese proprio Beto Betuncal, per il Milan l’infinito Zlatan Ibrahimovic. Due attaccanti, uno ad inizio carriera e l’altro vicino al termine.

Ma il più giovane nutre sicuramente una grande ammirazione per il 40enne svedese! Beto ha rivelato la grande stima per Ibrahimovic ai canali ufficiali dell’Udinese. Sbalorditive le sue parole, che raccontano l’emozione provata nel confronto ravvicinato con Zlatan: