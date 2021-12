“Theo Hernandez, cure per essere in campo”: la rivelazione del giornalista

Theo Hernandez non sta giocando al meglio della condizione fisica: Garlando rivela un retroscena.

Da alcune partite il rendimento di Theo Hernandez è sotto le aspettative e questo è sotto gli occhi di tutti. Il terzino francese non sta offrendo le brillanti prestazioni a cui aveva abituato. Si spera di rivederlo presto al top.

In molti non capiscono perché l’ex Real Madrid stia rendendo sotto le aspettative. Vero che ha avuto il Covid-19 e dunque ciò lo ha condizionato, però da quando è risultato nuovamente negativo al tempone è passato oltre un mese. Difficile comprendere cosa ci sia dietro le prove non convincenti del numero 19 del Milan.

News Milan, problema fisico per Theo Hernandez?

Il giornalista Luigi Garlando de La Gazzetta dello Sport ha concesso un’intervista a Radio Rossonera e nello spiegare su come il Milan dovrebbe ripartire in vista dello scontro con il Napoli ha fatto una rivelazione su Theo Hernandez: «Ripartirei dai titolari, anche per questo Pioli non è da condannare per le scelte. Se vieni da tre partite e poi hai il Napoli il turnover ci può stare. Adesso con il Napoli ripartirei da Kessié-Tonali, poi non so se sia recuperabile qualcuno. Poi ripartirei dall’entusiasmo e da un Theo che dovrebbe trascinare anche se sta facendo dei sacrifici e delle cure per essere in campo. È un momento di tempesta, in cui bisogna sopravvivere come si può e fare punti. Giocatori come Rebic e Leao sono fondamentali perché ti danno strappo, velocità, si avvicinano a Ibra. Poi il mercato qualcosina deve dare».

Garlando ha fatto intendere chiaramente che il numero 19 di Stefano Pioli non è al meglio della condizione fisica. Starebbe effettuando alcune cure e stringendo i denti pur di essere in campo e di aiutare la squadra. Da Milanello non erano filtrate indiscrezioni in tal senso, magari il mister nella prossima conferenza stampa pre Milan-Napoli avrà l’occasione di chiarire la situazione di Theo Hernandez.