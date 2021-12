Gazzetta – Messias insidia Brahim Diaz per il Napoli

Il quotidiano fa il punto sugli infortunati e anticipa alcune possibili mosse del tecnico rossonero in vista del big match di domenica a San Siro.

E’ un Milan già proiettato alla sfida di San Siro quello che domani tornerà ad allenarsi per tornare ad assaltare la vetta della classifica, persa questo week end a causa del pareggio ad Udine.

Il passo falso contro i friulani pesa in termini di classifica ma può starci, considerando le tante assenze con cui i rossoneri sono costretti a convivere in queste settimane. Domenica prossima però anche l’avversario di turno, ovvero il Napoli, si trova nella stessa situazione. ‘La sfida dei superstiti’ l’ha soprannominata la Gazzetta: numerosissime saranno infatti le assenze in quello che qualche settimana fa sarebbe stato lo scontro al vertice.

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene riferito che molto probabilmente per il match contro i partenopei non verrà confermato Bakayoko. Il francese, che domenica ritroverà i suoi ex compagni, partirà con ogni probabilità dalla panchina, almeno dall’inizio. Contro la squadra di Spalletti, Pioli si affiderà a Tonali e Kessie. I dubbi principali riguardano il terzino destro: è infatti vivo il ballottaggio tra Florenzi e Kalulu.

La prova convincente di Junior Messias a Udine invece fa sì che quest’ultimi insidi Brahim Diaz per una maglia da titolare sulla trequarti. Le valutazioni dell’allenatore rossonero, sulla scelta fra il brasiliano e l’ex Real, e su tutti gli altri dubbi, entreranno comunque nel vivo da domani, quando si tornerà al lavoro a Milanello.