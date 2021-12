“Lascia il Milan a gennaio”: l’annuncio dell’agente

Il futuro di un attuale giocatore rossonero è lontano da Milanello: il suo procuratore lo conferma.

I tifosi del Milan auspicano di vedere un buon mercato in entrata da parte della società a gennaio, ma Paolo Maldini e Frederic Massara devono anche vendere. In partenza ci sono Andrea Conti e Samuel Castillejo.

Il terzino destro ex Atalanta non ha giocato neppure un minuto in questa stagione. È completamente fuori dal progetto rossonero e, con un contratto in scadenza a giugno 2022, cambierà certamente squadra già a gennaio. L’esterno spagnolo, invece, dei minuti li ha giocati (110 per la precisione) ma comunque non rientra nei piani di Pioli e verrà ceduto.

Calciomercato Milan, Conti via a gennaio: il procuratore conferma tutto

Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, in un’intervista a Tuttomercatoweb.com ha confermato che il suo assistito lascerà il Milan: «Conti va via a gennaio. Deve essere la mia prossima vittoria. È stato vittima di infortuni ed è andato troppo presto nel dimenticatoio, non mi piace. La mia prossima vittoria è rilanciarlo».

Erano emerse delle indiscrezioni su un possibile trasferimento nel Genoa di Andriy Shevchenko, ma Giuffredi smentisce: «No, io nella testa ho altro. Se ha un po’ di fortuna può tornare il giocatore che era».

L’agente ha grande fiducia sul rilancio di Conti nel 2022. Se gli infortuni non lo perseguiteranno più e troverà una squadra in cui giocare con continuità, potrebbe tornare a esprimersi su buoni livelli. Ricordiamo che nell’ultima parte della stagione 2019/2020 si era preso la maglia da titolare al Milan, poi un nuovo infortunio lo ha messo KO e lo ha condizionato. Vedremo da dove ripartirà la carriera del 27enne di Lecco.