Milan, c’è l’accordo per il rinnovo di Leao: i dettagli

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la dirigenza rossonera avrebbe trovato l’accordo con Jorge Mendes, procuratore del portoghese.

Attenzione al campionato ma non solo. Sono giorni importanti in casa Milan anche per quanto riguarda il mercato e la questione dei rinnovi di contratto degli elementi più importanti della rosa.

Sono stati fatti passi avanti sia per Theo Hernandez che per Alessio Romagnoli. I due difensori sono vicini al prolungamento con il Diavolo e con molta probabilità rimarranno a Milano. C’è poi un altra questione importante che sta per essere risolta. Nella sua edizione odierna infatti il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla trattativa legata al rinnovo fra i rossoneri e Rafael Leao. Sembra che fra il direttore tecnico Paolo Maldini, Frederic Massara e il procuratore del portoghese Jorge Mendes, non ci siano problemi in questo senso.

Leggi anche:

Non c’è all’orizzonte alcun intoppo e l’accordo dovrebbe essere stato trovato sulla base di una cifra intorno ai 4 milioni netti di euro l’anno. Il prolungamento per l’attaccante ex Lille sarà fino al giugno del 2026. In questo momento momento le parti stanno lavorando sugli eventuali bonus, da aggiungere alla parte fissa in caso di raggiungimento di vari obiettivi. Leao, dal canto suo, ha già espresso la volontà di rimanere al Milan, club con il quale sta avendo la definitiva maturazione, soprattutto in questo inizio di stagione.