Napoli, Insigne e Ruiz in palestra: le condizioni di Zielinski

Il sito ufficiale del Napoli riporta la situazione dei singoli calciatori e il lavoro svolto nella giornata odierna in allenamento.

Domenica sera a San Siro ci si aspetta un gran match con i rossoneri che ospitano il Napoli di Luciano Spalletti per continuare ad assaltare la vetta della classifica e lasciarsi alle spalle il pari contro l’Udinese della settimana scorsa.

Entrambe le squadre sono in un momento di calo fisiologico, dovuto anche e soprattutto ai numerosi problemi fisici in rosa. Così come il Milan, anche i partenopei infatti sono alle prese con i tanti indisponibili in queste settimane. Sul sito ufficiale del Napoli è stato pubblicato il report dell’allenamento della giornata odierna all’SSC Napoli Konami Training Center. All’interno vengono spiegate le situazioni dei singoli calciatori, partire dal Lorenzo Insigne. Il capitano degli azzurri ha svolto un lavoro di scarico in palestra, così come Fabian Ruiz. Terapie e personalizzato in campo invece per Koulibaly e Lobotka.

Piotr Zielinski invece ha svolto dei controlli clinici e strumentali presso Pineto Grande e ha svolto parte del lavoro in gruppo. Possibile che il polacco recuperi in vista della gara con il Milan. Lavoro personalizzato in palestra per Mario Rui. E’ rientrato in gruppo Alessandro Zanoli, mentre Kostas Manolas è invecetornato in Grecia per motivi personali