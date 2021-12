Shevchenko contatta Maldini: ha chiesto un milanista!

Shevchenko è a caccia di rinforzi per il suo Genoa a gennaio. Avrebbe contattato Maldini per chiedere informazioni su un rossonero

Il Milan cercherà di migliorare la rosa a gennaio con qualche innesto, ma servirà anche qualche cessione. Alcuni calciatori sono considerabili cedibili dal club e uno di questi potrebbe finire proprio al Genoa di Sheva.

L’ucraino sarà anche l’avversario dei rossoneri in Coppa Italia, dopo che ieri sera ha battuto la Salernitana. Potrebbe essere quella un’ulteriore occasione per incrociarsi di nuovo e discutere di una possibile operazione di mercato. L’interessato ad acquistare è il Genoa, che avrebbe messo gli occhi su un calciatore rossonero, uno di quelli che potrebbe partire senza troppi problemi. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, fra le parti ci sarebbe già stato un contatto proprio per parlarne.

Leggi anche:

Può andare al Genoa

Calciomercato.com ha riportato che è il Genoa il club in pole per aggiudicarsi Samuel Castillejo. La società ligure ha l’assoluto bisogno di rinforzarsi sul mercato a gennaio per provare a rattoppare una squadra degna della salvezza. E l’ottimo e storico rapporto tra Paolo Maldini e Andriy Shevchenko, neo allenatore del Grifone, pare essere il collante per la buona riuscita della trattativa. Fra i due ci sarebbero già stati dei contatti.

Già in estate, la dirigenza del Milan aveva provato a piazzarlo in Spagna. Il Getafe sembrava la sua prossima destinazione, ma l’offerta di prestito non è mai andata a genio a Maldini e Massara. I due dirigenti sanno che la strada più giusta è la cessione a titolo definitivo, con l’obiettivo di guadagnare un modico gruzzolo da reinvestire nel mercato.

Il Milan fissa il prezzo

Anche l’Elche e il Getafe hanno manifestato un certo interesse. Castillejo è quindi diviso tra La Liga e la Serie A. Dicembre sarà decisivo per fare una scelta. Si sa, l’ala di Malaga ha la priorità di far ritorno in Spagna, ma chissà se lo charme calcistico di Sheva e la sua storia al Milan non possano convincerlo alla permanenza in Italia, in una piazza calda come quella genoana.

Maldini e Massara avrebbero già definito la cifra da incassare con la cessione di Castillejo. Circa 7 milioni di euro possono rappresentare una richiesta coerente alle capacità tecnico-tattiche dello spagnolo.