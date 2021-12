Calciomercato Milan, contatti avanzati per il difensore | Offerta pronta

Maldini e Massara al lavoro per consegnare a Pioli un nuovo difensore nel calciomercato di gennaio.

Senza Simon Kjaer fino a fine stagione per infortunio, il Milan deve necessariamente acquistare un nuovo centrale. La dirigenza è impegnata nel portare a Milanello un rinforzo adatto alle esigenze di Stefano Pioli.

In queste settimane sono diversi i profili accostati al club rossonero. Un nome ricorrente è quello di Gleison Bremer, ma sembra che il Torino non voglia cederlo a gennaio. Un altro difensore che piace molto al Diavolo è Sven Botman, in forza al Lille e nel mirino di più squadre europee.

Leggi anche:

Botman al Milan: Maldini e Massara ci provano

Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, Botman sarebbe in cima alla lista del Milan per gennaio. Negli ultimi giorni Maldini e Massara hanno intensificato i contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione, anche alla luce delle sirene provenienti dalla Premier League. Il Newcastle United sembra pronto a fare un investimento sull’ex Ajax.

Il Lille va convinto a cedere Botman. C’è l’obiettivo di scalare la classifica in Ligue 1 e di fare bene negli Ottavi di Champions League contro il Chelsea, pertanto perdere l’olandese potrebbe essere un problema. Comunque il Milan vuole provarci, i rapporti con il club francese sono molto buoni. E Botman sarebbe ben felice di approdare a Milanello.

La società di via Aldo Rossi pensa alla seguente formula per cercare di assicurarsi il difensore: prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di specifici obiettivi. Potrebbero esserci aggiornamenti nei prossimi giorni su questo affare.

Il Milan punta ad andare fino in fondo per provare ad acquistare Botman. Sarebbe un ottimo innesto per la retroguardia di Pioli. L’operazione non si presenta semplice, però Maldini e Massara hanno avviato i contatti e auspicano di riuscire ad assicurarsi l’ex Ajax.