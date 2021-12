Milan, oltre 500mila biglietti venduti da inizio stagione

Il club rossonero sottolinea come per la sfida di domenica verrà superata quota 500mila biglietti venduti dall’inizio della stagione.

Domenica sera alle 20:45 il Milan ospita il Napoli di Spalletti per la 18sima giornata di campionato, che rappresenta anche l’ultimo turno casalingo dei rossoneri nel girone d’andata.

San Siro si prepara a un’altra serata importante, con tantissimi tifosi sugli spalti a incitare la squadra di Stefano Pioli. Il pubblico non è mai mancato in questo inizio di stagione del Diavolo, e il club ci ha tenuto a sottolinearlo attraverso un dato importante. Sul proprio profilo Twitter infatti il Milan ha specificato come domenica verranno superati i 500milan biglietti venduti dall’inizio della stagione. La società spera che anche in questo ultimo big match del 2021 i tifosi rossoneri siano presenti in tantissimi: “Questa domenica raggiungeremo un traguardo importante: oltre 500.000 biglietti venduti dall’inizio della stagione! Tu hai già preso il tuo?”.

Ci si prepara ad un’altra bolgia quindi contro i partenopei, in modo che Ibra e compagni avranno il sostegno necessario per affrontare al meglio la sfida, che in ottica classifica è importantissima e può permettere al Milan di rimanere agganciato alle prime posizioni.