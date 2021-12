Insidia Conte: il Tottenham sugli obiettivi del Milan

Il Tottenham di Antonio Conte è pronto ad inserirsi in un’altra trattativa del Milan. Anche gli Spurs pensano al difensore della Serie A. Tutti i dettagli

Insidia Conte per il calciomercato del Milan. Il Tottenham continua a puntare gli occhi sugli obiettivi del club rossonero. Il timore più grande, come è noto, è chiaramente per Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano piace da tempo agli Spurs, pronti ad accontentarlo. Le richieste altissime da parte dell’ex Atalanta e del suo entourage lo stanno allontanando dai rossoneri. Il futuro di Kessie sarà quasi certamente lontano dall’Italia. In corsa c’è anche il solito Psg ma il Tottenham è pronto a mettere sul tavolo un assegno a doppia cifra. Difficile competere con i soldi della Premier League.

Il rischio che molti dei calciatori seguiti dal Milan finiscano in Inghilterra è davvero alto: Kamara del Marsiglia ha tante richieste dalla Premier, così come Bremer. Anche in questo caso è il Tottenham a pensare al centrale del Torino.

A volere Sven Botman del Lille è il Newcastle, pronto a far sul serio con un’offerta importante per fargli vestire la maglia dei Magpies.

Anche Sarr, del Chelsea, che appare essere l’obiettivo più facile da raggiungere, alla fine potrebbe decidere di continuare a giocare in Inghilterra. Ci sta pensando il West Ham.

Leggi anche:

Paratici guarda in Italia

L’insidia più grande, però, come accennato, è il Tottenham di Antonio Conte. Fabio Paratici è portato ad osservare con attenzione al mercato nostrano e inevitabilmente potrebbe mettere i bastoni fra le ruote ai rossoneri.

Un’ultima idea – come racconta il ‘Daily Express’ – sarebbe legata a Nikola Milenkovic. Il nome del difensore della Fiorentina è sulla lista della spesa del Diavolo, che sta pensando anche lui per il dopo Simon Kjaer. A gennaio dunque ci sarà davvero un mercato caldo, con diverse squadre chiamate a risolvere problemi comuni.