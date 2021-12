Milan femminile, vittoria in Coppa Italia: risultato e tabellino

Il Milan vince e si qualifica per la fase a scontri diretti. Nessun problema per le rossonere di Ganz che hanno dominato il girone in lungo e in largo.

Successo netto quello delle rossonere allenate da Maurizio Ganz, che si impongono con un secco 0-3 sul campo del Verona. Due successi su due nel girone per il Diavolo che approda dunque ai quarti di finale.

Mattatrice del match Thomas con una doppietta. La prima rete nel primo tempo e poi il raddoppio a inizio ripresa. Il terzo gol è ad opera di Jane. Primo posto nel gruppo A di questa Coppa Italia per il Milan, che dopo aver regolato il Cittadella si è imposta anche a Verona. Le rossonere si aggiudicano il girone e andranno a giocarsi i quarti di finale.

Leggi anche:

Verona-Milan 0-3: il tabellino:

29′, 47′ Thomas, 50′ Jane.

La classifica del gruppo:

Milan 6, Hellas Verona 3, Cittadella 0.