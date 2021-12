Juric: “Pobega imprescindibile. La società deve capire!”

Ivan Juric è tornato a parlare di Tommaso Pobega. Le sue parole in conferenza stampa sul centrocampista di proprietà del Milan

Stagione importante per Tommaso Pobega! Con la maglia del Torino, il centrocampista sta trovando lo spazio sperato, e la fiducia di Ivan Juric lo sta portando ad esprimersi al meglio. Giocate, assist e gol per Tommaso, che adesso sembra ad un passo dal definitivo salto di qualità.

Il Milan osserva attentamente la sua crescita, convinto di riportalo a casa a fine stagione. Maldini e Massara non hanno mai avuto dubbi sulle qualità di Pobega, e non a caso non hanno mai aperto ad una cessione a titolo definitivo. Come accaduto con lo Spezia scorsa stagione, Tommaso è stato ceduto al Torino in prestito secco.

A giugno tornerà a Milanello, a rinfoltire di qualità il centrocampo rossonero. O almeno così si spera, dato che Urbano Cairo e Ivan Juric potrebbero tentare il tutto per tutto per prolungare la sua permanenza nel capoluogo piemontese. Il club granata, con il suo allenatore in prima fila, è rimasto stregato dalle doti di Pobega, e non ci sono dubbi che vorrebbe mantenerlo tra le sue fila.

Più volte, in conferenza stampa, Ivan Juric ha sottolineato quanto Tommaso sia ormai un giocatore essenziale alla sua migliore formazione. Per ultimo, il tecnico serbo ha fatto un intervento nella giornata di oggi, mandando una sorta di segnale al club granata. Alla vigilia di Torino-Verona ha dichiarato:

“Pobega è tra i giocatori difficilmente sostituibili della mia rosa. Raramente ho trovato una disponibilità come in questa squadra, poi ci sono scelte da fare. Mi auguro di essere compreso dalla società, posso dirvi solamente questo».