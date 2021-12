Juan Jesus: “Giroud mi ha ostacolato. E’ fuorigioco”

Le parole del difensore dei partenopei al termine del match ai microfoni di Dazn sull’episodio incriminato.

Il Milan cade a San Siro nel big match contro il Napoli, superato dalla rete di Elmas nei minuti iniziali dell’incontro. I rossoneri non riescono più a riprenderla, anche a causa del Var che annulla il pareggio a Kessie nel finale: finisce 0-1.

Ad analizzare proprio l’episodio del gol annullato all’ivoriano è arrivato il difensore del Napoli Juan Jesus, protagonista nell’azione. Queste le parole del centrale brasiliano: “La regola penso sia chiara. Ovviamente è un fuorigioco attivo perché lui non mi lascia giocare pulito. Potevo intervenire meglio perché ho l’uomo addosso. Poi Giroud è anche bello grosso: ho fatto del mio meglio. Comunque l’arbitro ha fatto bene e la regola deve essere rispettata”.

Juan Jesus ha poi aggiunto: “Io sono in Italia da dieci anni e rappresentare il Napoli per me è un onore. Oggi ero tranquillo di testa e ci siamo allenati per affrontare al meglio la partita e il risultato lo dimostra”.