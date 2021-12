Milan-Napoli, Dazn o Sky: streaming e diretta tv, dove vedere il big match

Milan-Napoli, big match della 18.a giornata di Serie A in programma a San Siro dalle 20.45 di domenica 19 dicembre. Le indicazioni su dove vederlo

Uno spareggio per rimanere in scia dell’Inter quello tra Milan e Napoli, in campo a San Siro nel match che conclude il programma della 18.a giornata di Serie A disputato in tre giorni.

Ad aprirlo è stata proprio la vittoria dell’Inter che si è portata provvisoriamente a +4 dai rossoneri e a +7 dai partenopei con un +6 già acquisito sull’Atalanta sconfitta 1-4 dalla Roma. Una situazione di classifica quasi inverosimile se prendiamo come riferimento la situazione di un mese fa quando, dopo l’ultima pausa per le Nazionali, Milan e Napoli erano in vetta a +7 dai nerazzurri.

Un match, quello odierno, dunque molto importante che Milan e Napoli affrontano però in una situazione di notevole emergenza. Spalletti deve rinunciare a Insigne, Osimhen, Koulibaly, Fabian Ruiz e Mario Rui. Pioli a Leao, Rebic, Calabria e anche a Theo Hernandez che ha dato forfait in mattina per un riacutizzarsi dell’attacco febbrile che ne ha condizionato gli allenamenti in settimana. Le buone notizie per i due tecnici sono i recuperi di Anguissa e Giroud, quest’ultimo almeno disponibile per la panchina e possibile alternativa all’insostituibile Ibrahimovic supportato da Diaz, Krunic e Messias.

Milan-Napoli, diretta tv e streaming: dove vederla

Milan-Napoli è un’esclusiva assoluta di DAZN. La partita sarà visibile, con ampio pre e post partita, in streaming tramite l’applicazione disponibile per dispositivi mobili, smart tv, Amazon Fire TV, decoder Tim Vision e Play Station. Per gli abbonati Sky Businness (bar, pub, ristoranti, alberghi) il match sarà visibile sull’apposito canale.

Per vedere gli highlights a ridosso della conclusione del match occorre sintonizzarsi su La Domenica Sportiva su Rai 2 e Pressing su Italia 1. Sky non li trasmetterà nel post partita che sarà coperto su Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti.

Il Milan tornerà ad essere visibile anche su Sky in occasione dell’ultima partita dell’anno contro l’Empoli in programma mercoledì 23 dicembre. Alla ripresa del campionato, il 6 gennaio, il big match con la Roma di Mourinho sarà su Dazn.