Gol annullato a Kessie, la moviola: “Faccio molta fatica”

Il giudizio di Luca Marelli sull’episodio del gol del pareggio del Milan. L’arbitro Massa ha annullato la rete, ma i dubbi sono tanti…

Il Milan è uscito sconfitto dalla scontro diretto col Napoli. 0-1 il risultato finale, ma la rabbia è davvero tanta. I rossoneri erano riusciti a pareggiare i conti con Kessie al 90’, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco precedente di Giroud.

L’episodio è davvero dubbio, dato che il francese era a terra e la sua posizione di fuorigioco non influiva sull’azione. Al termine della gara ci ha pensato l’ex arbitro Luca Marelli a fare un’analisi attenta della situazione. Secondo l’addetto alla moviola di DAZN, non c’è un reale contatto tra Giroud e Malcuit, quindi sembra errata la decisione di Massa di annullare la rete.

Nonostante ciò, le immagini del VAR sulla posizione in fuorigioco non sono errate, quindi il dibattito rimane aperto, in quanto la decisione spetta all’arbitro della gara. Questo quanto detto da Marelli sull’episodio:

“L’episodio è particolare. Simile a quello di ieri Atalanta-Roma, ma non uguale. Palomino ha mosso volontariamente la mano creando un contatto. Stasera non c’era contatto, Giroud era a terra. Giroud non poteva essere in altra posizione, in questo caso la decisione spetta all’arbitro. Quindi il dibattito rimane aperto. Ma Giroud è a terra e da quella posizione difficilmente può muoversi. Non vedo un movimento che possa influenzare Malcuit. Il contatto di oggi è stato creato da un precedente contatto aereo in cui nessuno dei due ha vinto. Rimane aperto il dibattito sulla punibilità di oggi”.