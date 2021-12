Kjaer, il messaggio per l’Inter: “Non regalo niente”

Kjaer soffre a dover stare fuori per infortunio: intanto lancia un messaggio all’Inter.

Purtroppo il Milan ha perso per tutto il resto della stagione un pilastro come Simon Kjaer, out per per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale.

Un grave infortunio quello capitato all’esperto difensore danese, che è già al lavoro per guarire quanto prima. Anche se serviranno tanti mesi prima di rivederlo in campo, lui spera di riuscire ad accorciare un po’ i tempi. Lo staff rossonero monitora tutto e chiaramente userà la giusta prudenza per evitare nuovi problemi. Niente forzature.

Kjaer ringrazia l’Inter e “rilancia”

Nelle scorse ore Kjaer ha concesso un’intervista a Milan TV e ha avuto modo di commentare anche il messaggio che l’Inter aveva pubblicato dopo il suo infortunio: «È la dimostrazione che si può essere rivali ma che davanti a certe cose siamo prima di tutto esseri umani. Ringrazio l’Inter per il pensiero, ma anche loro sanno che quando tornerò, non regalerò niente…».

Simon ha apprezzato il gesto del club nerazzurro, però non vede l’ora di tornare in campo e sfidare i “cugini”. Sfortunatamente bisognerà aspettare diverso tempo prima di rivederlo all’opera.

L’ex Siviglia sta seguendo i compagni da fuori e spera che si risollevino dal momento complicato che stanno attraversando: «È stato un periodo un po’ difficile, sono arrivate delle sconfitte e ci sono delle cose da migliorare ma abbiamo qualità e voglia di lavorare e vincere. L’obiettivo è sempre uguale, mercoledì a Empoli abbiamo una partita importante per finire bene l’anno e poi tornare motivati».