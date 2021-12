Salernitana, un positivo al Covid: arriva lo stop dalla Asl

ANSA riporta la notizia del blocco della partenza della squadra campana verso il Friuli. Domani è in programma Udinese-Salernitana alle 18:30.

E’ notizia di pochi minuti fa. Sono stati rilevati alcuni casi di positività al Covid-19 nella Salernitana all’interno del gruppo squadra. La squadra campana ha in programma l’ultimo match del 2021 domani contro l’Udinese, ma l’appuntamento è a rischio.

In attesa degli altri tamponi molecolari sui componenti della squadra, è infatti appena arrivato lo stop da parte della Asl. L’azienda sanitaria campana ha deciso di vietare la partenza della squadra verso Udine per affrontare la squadra di Cioffi nell’ultima partita del girone d’andata. Partenza che era prevista per oggi.

La notizia è stata riportata da ANSA. Nella migliore delle ipotesi, se non emergeranno ulteriori casi di positività ad impedire la trasferta, la Salernitana si dirigerà ad Udine domani mattina, a poche ore al fischio d’inizio dell’incontro, previsto per le ore 18:30..