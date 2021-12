ML – Le ultime da Milanello: un recupero per Pioli

Le ultime da Milanello in vista della sfida di mercoledì contro l’Empoli. Arriva una buona notizia per Stefano Pioli: ecco gli aggiornamenti

Il Napoli è ancora un ricordo troppo fresco per essere messo nel cassetto ma la testa degli uomini di Stefano Pioli deve già essere al match di mercoledì contro l’Empoli.

Serve rialzare la testa, serve conquistare i tre punti per andare in vacanza un po’ più sereni. La squadra si è ritrovata stamani a Milanello, per preparare il match contro i toscani, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A.

Le ultime su Theo

Si attendevano novità su Theo Hernández, che ieri è stato costretto a saltare la sfida contro il Napoli per la febbre. Oggi – come appreso dalla redazione – il francese si è allenato regolarmente in gruppo e salvo ricadute sarà a disposizione per la partita di mercoledì sera.

Difficile, invece, che possano esserci altri recuperi. Rafael Leao, che oggi ha continuato con un lavoro personalizzato, quasi certamente si rivedrà a gennaio così come Ante Rebic e Davide Calabria.

Domani, nel corso della conferenza stampa, della vigilia, in programma alle ore 14.00, ne sapremo certamente di più.