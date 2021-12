Coppa d’Africa rinviata, decisione ufficiale in arrivo: quando si gioca

A breve dovrebbe arrivare anche l’ufficialità: è stata presa una decisione definitiva sullo svolgimento o meno della Coppa d’Africa

Coppa d’Africa: si fa oppure no? Sembra essere arrivato il tanto fatidico giorno in cui si capiranno le sorti del torneo che tanto sta facendo discutere. A comunicare la decisione è Gianni Infantino

Il presidente della Fifa ha ormai deciso di rimandare la competizione a settembre. Questo sia per le polemiche delle ultime settimane, sia per la concomitanza dell’evento con il Mondiale per Club in programma dal 3 al 12 febbraio. Previste ancora scintille dopo l’ufficialità della notizia: i Presidenti delle varie federazioni volevano scendere in campo subito.

Il comunicato ufficiale dovrebbe arrivare già nella giornata di domani. Scintille sì, ma scontri no, anche perché la Fifa sta spingendo per svolgere i Mondiali ogni due anni e questa situazione gioverebbe alle Federazioni africane. Tornando alla Coppa d’Africa, sembra d’accordo con la decisione presa da Infantino anche il massimo rappresentante della Caf, Patrice Motsepe.

Buone notizie dunque per il Milan, che non dovranno fare a meno di Bennacer e Kessie. I due centrocampisti rossoneri quest’anno non stanno convincendo del tutto. L’unico calciatore in mediana che sta riuscendo a mantenere un rendimento alto in tutte le gare è Sandro Tonali. Questa grafica fa capire molto bene la differenza di rendimento di Kessie tra la stagione attuale e quella precedente.