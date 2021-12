Serie A: la classifica aggiornata dopo i match di Juventus e Atalanta

La classifica di Seria A aggiornata dopo le gare di Juventus e Atalanta. I bianconeri vincono e accorciano sulla zona Champions.

Si chiude il 2021 per la Juventus, Cagliari, Genoa e Atalanta. Ha chiuso in maniera positiva il 2021 la Juventus grazie al successo per 2-0 sul Cagliari di Mazzarri grazie alle reti di Moise Kean e di Bernardeschi.

Nonostante il risultato la squadra di Allegri ha faticato molto contro i sardi, che sono andati vicini al pareggio in più di un’occasione con Dalbert e Joao Pedro. I bianconeri si portano quindi a 34 punti in classifica, accorciando sulla zona Champions dove invece l’Atalanta di Gian Piero Gaseprini non ha fatto bottino pieno. La squadra bergamasca è stata fermata dal Genoa di Shevchenko sullo 0-0 e chiude a 38 punti il girone d’andata, mancando il sorpasso sul Milan.

Leggi anche:

I rossoneri sono impegnati domani sera a Empoli e cercheranno di rifarsi subito dopo il ko interno di domenica scorsa contro il Napoli. I partenopei ospiteranno lo Spezia mentre l’Inter, ormai già campione d’Inverno con 43 punti, se la vedrà con il Torino. Ecco la classifica aggiornata dopo i primi due anticipi di stasera: