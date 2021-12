Il Milan fa visita all’Associazione CAF per Natale – VIDEO

Calabria e Saelemaekers, vestiti da Babbo Natale, hanno fatto visita ai bambini del Centro Aiuto Minori portando i regali della società.

Si avvicina il Natale e la società rossonera, sempre attiva quando si tratta di muoversi per iniziative rivolte al sociale, ha già fatto la prima sorpresa e portato i primi doni ai più bisognosi.

Nella giornata di oggi infatti il Milan ha infatti fatto visita ai bambini del Centro Aiuto Minori e Famiglie e lo ha fatto con Davide Calabria e Alexis Saelemaekers. I due calciatori rossoneri, per l’occasione, si sono vestiti da Babbo Natale e e hanno consegnato i regali ai piccoli dell’Associazione, che dal 1979 ad oggi ha curato e accolto oltre mille minori e offerto un importante sostegno alle loro famiglie in crisi.

Queste parole di Saelemaekers e Calabria a fine giornata: “E’ stata una bellissima giornata per noi, una bella esperienza. Speriamo che i bambini si siano divertiti. Il Natale è un momento di gioia per tutti e fare questa cosa è stato molto emozionante”. Un altro bel gesto questo della società rossonera, sempre in appoggio alle fondazioni benefiche. Il video della sorpresa fatta dai due calciatori, in compagni di Refiloe Jane e Miotto è stato postato sul proprio profilo Twitter dal club rossonero: