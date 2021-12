Maldini ha le idee chiare: scelto il difensore

Il Milan è a caccia di un difensore. Continuano ad arrivare conferme in merito al preferito di Maldini e Massara. Costa tanto e la concorrenza è agguerrita

L’infortunio di Simon Kjaer porterà il Milan a muoversi fin da subito sul calciomercato. Il calciatore danese ha iniziato il lavoro di riabilitazione dopo il brutto infortunio. Ci vorrà del tempo, tempo che la squadra di Stefano Pioli non ha.

Serve dunque un calciatore pronto, che possa raccogliere la sua eredità nell’immediato. Un calciatore capace di giocare di affiancare Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori.

La testa è chiaramente al match di stasera contro l’Empoli. Serviranno i tre punti per non gettare via tutto al vento. Un passo falso rischierebbe di far scappare l’Inter quasi in maniera definitiva. Ma al calciomercato il club ci pensa. Lo dimostrano le parole di ieri di Stefano Pioli, che ha confermato che Maldini e Massara si faranno trovare pronti per l’acquisto di un nuovo calciatore, qualora si presentasse la giusta occasione.

Botman obiettivo numero uno

Lo dimostrano anche i continui contatti e incontri con vari agenti di diversi calciatori. Non è un segreto che la dirigenza rossonera abbia parlato con l’entourage di Sven Botman.

Il difensore del Lille è l’obiettivo numero per la difesa. Un’ulteriore conferma arriva dalle pagine di La Repubblica. Il calciatore olandese è in cima alla lista dei desideri di Maldini e Massara. Ha tutto per imporsi in rossonero ma il prezzo del suo cartellino, come raccontato più volte, è già elevato. Servono sui 30 milioni di euro per strapparlo ai francesi. E’ vero che i rapporti tra le parti sono ottimi ma il Lille, che ha da giocare una Champions League, fatica a cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Formula gradita al Milan che vorrebbe acquistare un nuovo difensore, come fatto con Fikayo Tomori.

Serve dunque tanta disponibilità, anche da parte dei club. Attenzione chiaramente alla concorrenza, altro elemento che frena l’acquisto di Botman. L’olandese piace davvero tanto, soprattutto in Inghilterra. Diverse squadre sono pronte a far sul serio, come il Newcastle intenzionato a presentare un’offerta ufficiale al Lille. Il Milan è avvisato, portare in Italia Botman non sarà facile