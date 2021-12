Milan, 25 milioni per il colpo: lista infinita

Tutto confermato: il Milan è tra le squadre interessate all’acquisto del giovane attaccante. Per battere la concorrenza delle altre squadre servono 25 milioni di euro

Tra gennaio e giugno, il Milan acquisterà certamente un nuovo attaccante. Difficile che il club rossonero decida di affidarsi esclusivamente a Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. I due centravanti saranno ai nastri di partenza della prossima stagione.

Sul francese, che sarà ancora sotto contratto, non ci sono dubbi. Per quanto riguarda lo svedese, tutto lascia pensare che rinnoverà il contratto, di un’ultiorere stagione, in Primavera. Ibra ha voglia di andare avanti e avendo la possibilità di gestirsi, un’altra stagione è certamente possibile.

Appare evidente che l’avventura di Pietro Pellegri, invece, volge al termine. Il suo acquisto, fino a questo momento, non può che considerarsi da bocciare. Troppi guai fisici per un calciatore davvero sfortunato.

Tutto lascia pensare che il Milan deciderà di affiancare un attaccante giovane a Giroud e Ibrahimovic, così da non farsi trovare impreparato qualora dovesse esserci uno stop dei due centravanti.

Il sogno chiaramente si chiama Dusan Vlahovic. Un bomber, cercato da Milan, soprattutto due estati fa, quando il prezzo non era ancora alle stelle. Ora appare proibitivo avvicinarsi al centravanti della Fiorentina, valutato 70-80 milioni di euro. Nulla è impossibile ma così tanti soldi, difficilmente Elliott deciderà di investirli per un solo elemento.

Inevitabilmente si guarda ad altri profili, decisamente più facili da raggiungere. Si guarda così a giovani come Muani, del Nantes, che si libererà a zero a giugno. Ma attenzione ad un profilo più esperto come può essere Andrea Belotti.

Conferme su Julian Alvarez

Un altro nome importanti, accostato al Milan, ormai da tempo, è quello di Julian Alvarez. L’attaccante del River Plate è destinato a lasciare l’Argentina. Secondo Olè, il club per lasciarlo andare vorrebbe incassar3 25 milioni di euro.

Sull’interesse del Milan, arrivano ancora conferme. I rossoneri, però, non hanno ancora mosso passi concreti per portare il bomber in Italia. Attenzione dunque alla concorrenza davvero di quelle importanti: piace all’Atletico Madrid e Siviglia ma anche a Manchester United, City, Ajax, Aston Villa, Tottenham, Inter, Juventus e Fiorentina. Tutti vogliono Alvarez: a breve capiremo su chi ricadrà la scelta dell’argentino