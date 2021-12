PSG, tensione nello spogliatoio: Navas provoca Donnarumma

Donnarumma e Navas al PSG non sembrano andare proprio d’accordo. Spunta un retroscena che risale a qualche settimana fa.

L’ambientamento di Gianluigi Donnarumma nel Paris St. Germain non appare così semplice come il portiere sperava. La sua scelta di passare ai parigini dopo la scadenza con il Milan appare ancora ambigua.

L’ex rossonero è sicuramente un elemento apprezzato nella rosa del PSG. Ma sembra non essere riuscito a legare con il suo compagno di reparto, ovvero l’esperto Keylor Navas.

Il costaricano e l’italiano si giocano ogni domenica il posto da titolare tra i pali. Il tecnico Pochettino sta alternando le scelte, ma entrambi i portieri non sembrano molto soddisfatti.

Navas e la frecciatina sui guanti a Donnarumma

Di certo Navas, portiere che in carriera ha vinto moltissimo con la maglia del Real Madrid, non è felice di dover fare spazio ad un collega forte ma più giovane di lui.

La redazione de L’Equipe ha per l’appunto scovato un retroscena che risale ad inizio dicembre, a margine del match di Ligue 1 tra Nizza e PSG. Un episodio accaduto negli spogliatoi al termine dell’incontro.

Il portiere del Nizza, Marcin Bulka, si è presentato nello spogliatoio del PSG per salutare l’ex compagno Navas. Il quale, molto amico del polacco, lo ha accolto con entusiasmo riservando nello stesso tempo una frecciatina a Donnarumma.

Parlando di guantoni (Buka e Navas li hanno della stessa marca) il parigino ha urlato: “Questi sono i guanti dei migliori portieri al mondo” – facendosi di fatto udire da Donnarumma e lanciando così un messaggio di mancata stima nei confronti dell’ex Milan.

Una testimonianza che rappresenta il segnale di come il dualismo Donnarumma-Navas non stia avendo i frutti sperati. Anzi, i due estremi difensori non vantano un buon rapporto e nel prossimo futuro potrebbero essere divisi. Intanto mister Pochettino continuerà ad alternarli, senza trovare una soluzione definitiva sul ruolo del primo portiere.