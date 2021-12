Serie A, il Milan vince e stacca il Napoli: la classifica aggiornata

Vittoria importante per il Milan a Empoli. I rossoneri staccano il Napoli che invece si ferma contro lo Spezia di Thiago Motta.

Chiude in bellezza il 2021 il Milan. La squadra di Stefano Pioli si impone per 2-4 al Castellani contro l’Empoli e sale a quota 42 punti in classifica. I rossoneri approfittano sono ora secondi in classifica da soli.

Nel primo tempo la doppietta di Kessie e la rete di Bajrami fissano il punteggio sul 1-2, poi nella ripresa il Diavolo dilaga grazie alle reti di Florenzi e Theo Hernandez. A nulla serve il rigore di Pinamonti nel finale. Il Milan vince e stacca nuovamente il Napoli, approfittando del passo falso proprio dei partenopei che perdono in casa contro lo Spezia di Thiago Motta. I liguri sbancano il Maradona grazie all’autorete di Juan Jesus e allontanano momentaneamente la zona retrocessione. Brusco stop per la squadra di Spalletti che dopo il colpo a San Siro si ferma e rimane a quota 39, a +1 sull’Atalanta quarta.

Nel tardo pomeriggio la vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi che rimane a +4 sulle inseguitrici. Si riprenderà nel giorno della Befana con due big match importantissimi: Milan-Roma e Juventus-Napoli. Ecco la classifica aggiornata: