Theo Hernandez ci dà un… taglio: il nuovo look del terzino – FOTO

Le immagini del nuovo taglio di capelli del terzino rossonero arrivano direttamente dai profili social dell’AC Milan

Il Milan è ormai giunto ad Empoli dopo essere partito in treno da Milano più di due ore fa. Stasera andrà in scena l’importante sfida contro i toscani al “Castellani”.

La squadra di Stefano Pioli dovrà fare a meno ancora di diversi giocatori importanti, come ad esempio Calabria, Rebic e Leao. A questa lista si è aggiunto ieri Zlatan Ibrahimovic a causa di un sovraccarico al ginocchio. Menzioniamo anche Simon Kjaer che, ricordiamo, ha già terminato la sua stagione dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto all’intervento in artroscopia. Torna però Theo Hernandez, che ha smaltito i sintomi influenzali che lo avevano costretto a saltare il big match col Napoli.

Il terzino francese non sta vivendo una grande stagione e i dati hanno mostrato più volte la differenza di rendimento rispetto allo scorso anno. Adesso però è il momento di tornare il Theo Hernandez che i tifosi del Milan conoscono. La freccia rossonera prova a dare una sterzata al suo campionato cominciando dal look personale. Le foto ufficiali pubblicate dal Milan mostrano un Theo diverso: capelli quasi a zero, proprio come se volesse ricominciare tutto da capo.

Theo è stato premiato qualche giorno fa a Milanello da Paolo Maldini per aver raggiunto le 100 presenze in rossonero. Il suo commento non lascia presagire alcuna perplessità: “Spero di giocarne altre 100 e passa…”