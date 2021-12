Adli incanta in Bordeaux-Lille: assist al bacio, che giocata! – VIDEO

Il futuro acquisto del Milan Yacine Adli ha sfornato un altro grande numero ieri, nel match del suo Bordeaux in campionato.

Ancora non sono totalmente chiari i progetti del Milan sul mercato di gennaio. Ma una cosa è certa: in estate la rosa rossonera verrà arricchita con un colpo di qualità e prospettiva.

I rossoneri a distanza si godono i progressi di Yacine Adli. Il giovane centrocampista franco-algerino è praticamente già un calciatore del Milan, ingaggiato ufficialmente a fine agosto scorso.

Per agevolare la trattativa, Adli è rimasto in prestito nel suo Bordeaux per tutta la stagione 2021-2022. Sbarcherà a Milanello a fine campionato, ma nel frattempo sta regalando perle assoluto in Ligue 1.

Leggi anche:

Altro assist di Adli: è il quinto in stagione

Il Milan ha scelto Adli dopo una lunga osservazione compiuta dai propri osservatori. La decisione di Paolo Maldini è stata dettata dalle qualità indiscusse del classe 2000, centrocampista che può giocare in tutti i ruoli della linea mediana senza affanni.

Ieri Adli ha messo di nuovo in mostra le proprie qualità tecniche, soprattutto in fase di assistenza. Il futuro rossonero nel match Bordeaux-Lille (perso 3-2 dai suoi) ha regalato una giocata eccellente, mandando in gol il compagno di squadra Elis.

Come si evince dal video sottostante, Adli ha portato a spasso mezzo centrocampo del Lille, per poi triangolare con il compagno di squadra. Il passaggio di ritorno ad Elis è una gemma di precisione ed intuizione offensiva.

Intanto altro assist di Yacine Adli. Madre mia Paolo chi ci stai portando pic.twitter.com/e1QRIbTPdf — Querelato (@ilpresidentee) December 22, 2021

Si tratta dell’ennesimo assist vincente di Adli in campionato. Cinque le giocate decisive in stagione per il 21enne di origini algerine, che fa strabuzzare gli occhi ai tifosi del Milan in vista della prossima annata.

Le voci su un suo approdo in rossonero anticipato, a gennaio prossimo, sono state smentite. Ma di certo da luglio 2022 mister Pioli avrà a disposizione un’arma in più, un fantasista tuttofare che potrà anche agevolare il Milan verso nuove soluzioni tattiche.