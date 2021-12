Bakayoko fatica: Pioli ha la soluzione per gennaio

Senza Bennacer e Kessie, in Coppa d’Africa, Stefano Pioli è chiamato a trovare la giusta coppia di centrocampo per il mese di gennaio

Non decolla la stagione di Tiémoué Bakayoko. Stefano Pioli in quest’ultima parte della stagione gli ha dato spazio, in diverse circostanze, senza, però, ricevere le risposte sperate.

Anche ieri, in un match che sembrava non presentare particolari insidie, il francese classe 1994 si è reso protagonista in negativo, causando il rigore che ha permesso all’Empoli di andare a segno.

Un errore da matita blu, non gravissimo visto il risultato finale ma che si va ad aggiungere ad altre prestazioni complicate. Le sfide contro il Sassuolo e l‘Udinese sono certamente quelle in cui ha fatto peggio, con errori che hanno pesato tanto.

Meglio contro la Salernitana, anche se un giallo ingenuo ha spinto Pioli a sostituirlo dopo 45 minuti.

E’ evidente che questo Bakayoko non può bastare. Serve la migliore versione del francese, quella ammirata a Milano con Gattuso.

Quando riprenderà il campionato, il Milan – molto probabilmente – riabbraccerà Ante Rebic, Rafael Leao e Davide Calabria ma perderà Ismael Bennacer e Franck Kessie chiamati a giocare la Coppa d’Africa. Sandro Tonali sarà agli straordinari. L’italiano non si discute e guiderà il centrocampo in questo mese intenso.

Chi al suo fianco?

Tutto lascia pensare che Pioli abbia preparato il terreno per far giocare dal primo minuto Bakayoko ma se le cose non dovessero andare per il verso giusto, è pronta l’alternativa.

La trequarti, come detto, vedrà i rientri di Rafael Leao e Ante Rebic. Ci sarà dunque abbondanza e Rade Krunic potrà tornare a ricoprire il ruolo di mediano: il bosniaco vero jolly del Milan ha giocato da centrocampista centrale le prime due partite di campionato contro la Sampdoria e contro il Cagliari. In entrambe le circostanze, l’ex Empoli giocò insieme a Tonali e arrivarono due successi. Una coppia dunque che potrebbe rivedersi presto.