Classifica tifosi: primato al Milan | FOTO

Al Milan la speciale classifica dei tifosi. Nessuno a riempito lo stadio come ha fatto la squadra di Stefano Pioli: ecco i numeri

Ieri sera è andato in archivio il girone di andata. Dopo diciannove partite, a guidare la classifica di Serie A è l’Inter di Simon Inzaghi. I nerazzurri, dopo un inizio di stagione non proprio di altissimi livello, hanno iniziato a macinare gioco e punti, così da portarsi in testa alla classifica.

Ora i punti di vantaggio sono quattro sul Milan. I rossoneri, invece, sono partiti alla grande: i troppi infortuni, poi, hanno frenato la corsa degli uomini di Stefano Pioli.

Il tecnico è convinto che da gennaio la sua squadra tornerà a correre così da dare nuovamente grandi soddisfazioni ai tifosi del Diavoli. Dopo i mesi difficili del Covid, San Siro è tornato a riempirsi, prima col 50% di capienza, poi al 75 (dall’11 ottobre).

Primato rossonero

Lo stadio è stato così un’arma in più per il Milan, che come riporta ‘Calcio e Finanza’, guida la speciale classifica del tifo. San Siro, che ha visto i rossoneri scendere in campo per ben 9 volte, ha ospitato ben 378.300 spettatori, con una media di 42.033 a partita.

Nessuno ha fatto meglio: alle spalle del Milan, troviamo la Roma, con 408.698 spettatori ma con dieci gare (media 40.869) e l’Inter, con 365.655 (media 40.628).

Molto più staccate le altre, con il Napoli che non va oltre i 25.880 spettatori di media. La Juve va sotto i 20mila (19.924)