Milan da record nel 2021: come il Manchester City

In questo 2021 che giunge al termine, c’è un dato davvero positivo che riguarda la squadra di Stefano Pioli: nessuno ha fatto meglio in Europa

Con la gara di ieri sera disputata al “Castellani” di Empoli, si è chiuso definitivamente l’anno calcistico 2021 per il Milan ma anche per tutto il massimo campionato italiano.

Si è chiuso nel migliore dei modi il 2021 per i rossoneri, usciti vittoriosi da una gara non semplice a causa di un’ottima condizione fisica e mentale della squadra di Andreazzoli. Nonostante questo però il Milan è tornato a conquistare i 3 punti e ha chiuso al meglio quest’anno, che si può benissimo definire positivo con il ritorno (anche se per poco) in Champions League. C’è un altro dato che però fa capire quanto i rossoneri abbiano fatto bene.

Nell’anno solare, infatti, il Milan è la squadra che tra tutti i maggiori campionati europei ha segnato più reti in trasferta: ben 52! Stesso numero di realizzazioni del Manchester City di Guardiola, un numero impressionante per un cammino esterno che sicuramente è stato più fortunato di quello a San Siro.

Ben 17 sono state le vittorie fuori casa: solo il Napoli in Serie A è riuscito a fare meglio (18) nel 2017. Cammino davvero niente male dunque per i ragazzi di Stefano Pioli: adesso, nel 2022, l’obiettivo è quello di mantenere questo trend e cercare di alzare la percentuale di vittorie anche nel proprio fortino.