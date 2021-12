Milan, Florenzi ha un problema al Fantacalcio: “Tutto vero”

Florenzi nel post partita di Empoli-Milan ha fatto un simpatico commento che riguarda il Fantacalcio.

Sembra che finalmente l’avventura rossonera di Alessandro Florenzi stia prendendo la giusta piega. Dopo una prima parte di stagione tra prestazioni anonime e infortuni, il laterale romano sta avendo un rendimento convincente.

Contro l’Empoli è arrivato anche il suo primo gol, con una punizione calciata in modo preciso e che ha consentito alla squadra di portarsi sul doppio vantaggio. Una rete molto importante e che sicuramente gli darà grande fiducia per il futuro.

Leggi anche:

Florenzi si è fatto il gol contro al Fantacalcio

La pagina Calciatori Brutti su Instagram ha messo in risalto il fatto che Florenzi abbia segnato in Empoli-Milan il suo primo gol con la maglia rossonera. Il giocatore ha risposto con un commento simpatico al post:

Breve storia semi-triste: mi sono fatto gol contro al Fanta.

Il terzino destro romano è sicuramente felice di aver realizzato la sua prima marcatura da milanista, però al Fantacalcio il suo gol gli si è ritorto contro evidentemente. Non è certamente il primo calciatore a cui capita, dato che in molti giocano al Fantacalcio e non sempre si “auto-acquistano”.