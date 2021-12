Dalla Francia: decisione a sorpresa del Marsiglia | Che occasione per il Milan!

A sorpresa il Marsiglia potrebbe cedere immediatamente il suo gioiello. Occasione per il Milan e per gli altri club interessati.

Ancora da capire la libertà di movimento sul mercato in entrata che il Milan potrà avere a gennaio. I rossoneri dovranno sicuramente puntare un difensore centrale.

Ma non è da escludere che si possa agire anche con un colpo in mezzo al campo. Soprattutto per le situazioni dei due mediani Kessie e Bennacer, che saranno chiamati a partecipare alla Coppa d’Africa e rischiano di lasciare sguarnito il centrocampo del Milan per un mese circa.

Dalla Francia intanto arriva una notizia che può interessare in maniera particolare lo stesso Milan. Un calciatore, su cui i rossoneri sono molto attenti da tempo, proprio per rinforzare la mediana.

Addio certo al Marsiglia: può partire già a gennaio

La stampa d’oltralpe è sicura. L’Olympique Marsiglia è pronta a sacrificare uno dei suoi gioielli nella sessione di mercato invernale. Il club provenzale per investire ha bisogno di cedere.

Il calciatore in questione è Boubacar Kamara, mediano classe ’99 che in patria è considerato un calciatore già di ampio spessore. Il francese è in scadenza di contratto a giugno e ha già rifiutato diverse proposte di rinnovo, facendo intendere al Marsiglia di voler cambiare aria.

La novità è proprio riguardo alla partenza di Kamara. Non avverrà a giugno, a costo zero, bensì già a gennaio prossimo. L’OM vuole metterlo subito sul mercato per guadagnare almeno una cifra simbolica, da reinvestire poi su altri obiettivi.

Kamara piace da anni al Milan, che a questo punto ha una grande occasione. Ovvero assicurarsi un mediano giovane e molto stimato a basso costo, bruciando la concorrenza nella sessione invernale. Maldini ha già mosso i primi passi e potrebbe accelerare a breve.

Occhio però anche ai rivali provenienti dalla Premier League. Anche il Manchester United ed il Newcastle sono sulle tracce di Kamara e potrebbero inserirsi nella trattativa. L’occasione è ghiotta e già nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità molto importanti.