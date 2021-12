Milan, dal Chelsea l’occasione giusta: colpo sulla trequarti

Dal Chelsea l’occasione di calciomercato a gennaio. Dall’Inghilterra: il calciatore è pronto a fare le valigie. Può essere un’idea per il Milan

Attenzione alle occasioni. Il Milan – come è noto – è intenzionato ad acquistare un nuovo difensore, che possa sostituire l’infortunato Simon Kjaer, che ha chiuso anticipatamente la stagione.

L’idea è quella di prendere un calciatore già pronto, da affiancare ad Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori. Tanti i profili sul tavolo ma il preferito resta Sven Botman.

Il calciomercato di gennaio dei rossoneri potrebbe così chiudersi solamente con l’acquisto di un difensore ma il Diavolo, come ha lasciato intendere anche lo stesso Stefano Pioli, nel corso delle sue conferenze, è pronto a cogliere le occasione che si presenteranno. E di calciatore scontenti in giro per l’Europa ce ne sono diversi.

Leggi anche:

In prestito dal Chelsea

Uno che ha voglia di rilanciarsi e di giocare con maggiore continuità è certamente Christian Pulisic. Il classe 1998 che può giocare sia da trequartista che da esterno è pronto a lasciare il Chelsea. Stando a quanto trapela dall’Inghilterra c’è voglia di una nuova avventura. Pulisic potrebbe così fare le valigie già a gennaio, magari con la formula del prestito.

I rapporti tra Milan e Chelsea, come distrano gli affarsi Giroud, Tomori e Bakayoko, sono ottimi e l’affare, se ci fosse il benestare del calciatore, potrebbe decollare facilmente. Si tratta chiaramente di un’idea che a gennaio potrebbe prendere piede, anche se l’interesse di diversi club di Premier League e Bundesliga potrebbe complicare tutto.