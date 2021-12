Pioli può esultare: sarà disponibile per Milan-Roma!

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di un calciatore milanista, che ha saltato Empoli per un problema

Il giocatore rossonero è stato costretto agli straordinari in quest’ultimo periodo. Con Rebic, Leao e Giroud ai box ha dovuto giocare tante partite consecutive e sempre per novanta minuti.

Ovviamente questa situazione non è piacevole perché possono incombere fastidi fisici da un momento all’altro, e così è successo. Non è stato convocato infatti per la trasferta di Empoli, a causa di un problema anche se non di natura muscolare. Questo fastidio non gli ha permesso di scendere in campo al “Castellani”.

Ci sono però delle novità sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, e a riportarle è il Corriere della Sera. Gli ultimi controlli a cui si è sottoposto lo svedese hanno dato esito negativo, ciò significa che il fastidio è già stato superato e l’attaccante sarà dunque a disposizione già per la partita contro la Roma del 6 gennaio.

Una buona notizia per Stefano Pioli che nel nuovo anno punta a recuperare tutti i giocatori infortunati, Kjaer a parte. Ibra e Giroud, se in buone condizioni, si alterneranno spesso nel girone di ritorno e Rebic e Leao faranno lo stesso sulle fasce laterali. Per continuare a rimanere ai vertici della classifica e lottare fino alla fine per lo Scudetto c’è bisogno dell’apporto di tutti, Ibra compreso.