Napoli, rinnovo ancora lontano: Il Milan c’è!

Secondo il Corriere dello Sport, il Milan è tra le big italiane ad aver chiesto informazioni sull’attaccante del Napoli. De Laurentiis preoccupato!

Il Corriere dello Sport, in edicola oggi, ha lanciato una indiscrezione molto interessante. Come risaputo, l’attaccante del Napoli ha un contratto ormai vicinissimo alla scadenza, e diversi club stanno cominciando a mobilitarsi per capire se poter affondare il colpo.

Ovviamente parliamo di Lorenzo Insigne, il fantasista azzurro che nel 2022 potrebbe lasciare Napoli una volta per tutte. È una bandiera per i tanti tifosi partenopei, ma il patron De Laurentiis sembra stia facendo i capricci nella concessione del rinnovo di contratto desiderato dal calciatore.

Lorenzo punterebbe ad un ingaggio stagione di poco più di 5 milioni di euro per il rinnovo, ma il Presidente del Napoli è attualmente fermo all’offerta di 4 milioni. Gennaio potrebbe quindi essere un momento cruciale per il futuro dell’esterno del Napoli e della Nazionale Azzurra.

Gli è già arrivata una maxi offerta dalla MLS, e precisamente dal Toronto. Il club statunitense avrebbe offerto a Lorenzo un contratto triennale a 11 milioni di euro netti a stagione. Cifre esorbitanti, ma che sarebbero state rifiutate da Insigne. L’azzurro vorrebbe rimanere in Europa e continuare a mettersi in mostra nel calcio che conta. In Serie A diverse richieste stanno facendo preoccupare De Laurentiis e il Napoli tutto.

Lo vogliono tutte le big italiane

Il Corriere dello Sport fa sapere che diverse richieste di informazioni sono arrivate per Insigne. Soprattutto da Inter, Juventus, Lazio e Milan. Il contratto in scadenza dell’esterno fa gola alle tante pretendenti, e con un accordo mai raggiunto Aurelio De Laurentiis appare preoccupato.

Ad oggi, il futuro di Insigne sembra sempre più lontano da Napoli, e chissà se la sua prossima destinazione non sarà ancora in Italia. Tempo fa, l’Inter era i tra i club maggiormente interessati, ma attenzione anche agli altri sopracitati.

Il CorSport afferma che si parla ovviamente di innumerevoli voci di mercato, dato che attualmente nessun club è passato ad una trattativa vera e propria. A gennaio si potranno comprendere meglio gli scenari attorno ad Insigne. Per quanto concerne l’interesse del Milan, bisognerebbe chiedersi che ruolo e valenza potrebbe avere Lorenzo nella rosa rossonera.

Come esterno d’attacco pare difficile, date le presenze ormai affermate di Leao e Rebic. Magari si potrebbe pensare ad un ruolo di trequartista centrale o seconda punta all’occorrenza. Solo ipotesi e fantasie, ad oggi. Ma chissà se tra un mese le cose non possano evolversi nel concreto.